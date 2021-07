Nezákonně sterilizované ženy se nejspíš dočkají odškodnění, schválil to Senát

Protiprávně sterilizované ženy budou mít zřejmě nárok na odškodnění. Souhlasili s tím senátoři. Možnost získat odškodné se týká žen, které lékaři nezákonně sterilizovali od července 1966 do konce března 2012. Jednotlivé žádosti bude posuzovat ministerstvo zdravotnictví. Každá protiprávně sterilizovaná žena by měla mít podle zákona nárok na jednorázovou částku 300 tisíc korun. Odškodnění by se mohlo týkat zhruba 400 žen. Zákon teď dostane k podpisu prezident.

Podezření na nucené sterilizace v Česku, především u romských žen, zveřejnilo v roce 2004 Evropské centrum pro práva Romů.