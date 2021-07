Protiprávně sterilizované ženy se nejspíš dočkají odškodnění, schválil to Senát

Protiprávně sterilizované ženy zřejmě budou mít nárok na odškodné. Návrh zákona, který s tím počítá, hladce schválili senátoři, nikdo nebyl proti. Protiprávně sterilizované ženy by podle něj měly mít nárok na jednorázovou částku 300 tisíc korun. Předloha počítá s tím, že by náhradu dostaly ty ženy, které nucenou sterilizací prošly mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012. Podle autorů předlohy by se odškodnění mohlo týkat až 400 lidí, můžou mezi nimi být i muži. Normu teď dostane k podpisu prezident.