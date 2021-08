Nová prognóza ČNB: Ekonomika letos stoupne o 3,5, příští rok o 4,1 procenta

Česká ekonomika by letos měla meziročně růst o 3,5 procenta. V nové prognóze to odhaduje Česká národní banka. Ekonomický růst má podle ní ještě víc zrychlit příští rok. To centrální banka očekává, že HDP vzroste o 4,1 procenta. ČNB také opět zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta. Bankéři zvýšili úroky na druhém zasedání v řadě. Hlavním důvodem jsou obavy z příliš rychlého růstu cen při oživení ekonomiky. Krok centrální banky ale také může vést ke zdražení půjček a hypoték.