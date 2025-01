Nova: Stát chce mít poprvé v hmotných rezervách i antibiotika

Stát chce mít poprvé v rezervách i antibiotika. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) již vyhlásila výběrové řízení a v první polovině února vyhodnotí nabídky. Televizi Nova to řekl předseda SSHR Pavel Švagr. Léky by nebyly ve státních skladech, ale správa by je měla rezervované u distributora. Až v případě výpadku by antibiotika nakoupila. Ve státních rezervách jsou například paliva či základní potraviny pro pokrytí výpadků v krizových situacích a také technika potřebná ve chvílích, kdy nastanou povodně nebo extrémní sucha.

Do rezerv plánuje stát získat podle Novy dohromady asi 1,5 milionu balení 15 druhů antibiotik. V posledních letech se Česko podobně jako další státy potýkalo opakovaně s výpadky antibiotik a dalších léků. Od začátku loňského roku mají distributoři léčiv nově povinnost držet měsíční zásobu léků, které ministerstvo zdravotnictví na základě informací od výrobců, distributorů a lékáren, vyhodnotí jako nedostatkové.