Novela zjednodušující účast v armádních zálohách nabyla účinnosti

V Česku je ode dneška jednodušší stát se armádním záložníkem. Novela branného zákona, která zavádí takzvané dobrovolné předurčení, totiž vstupuje v účinnost. Jde o nový typ záloh, při kterém zájemci nemusejí absolvovat základní výcvik ve Vyškově. Nově jim k tomu stačí pouze zdravotní prohlídka. Díky zákonu má taky resort obrany přístupy do všech státních registrů. Armáda dosud podle ministryně obrany Jany Černochové z ODS neměla všechny informace, které by se hodily v případě ohrožení státu. Zákon také zvyšuje náborový příspěvek do aktivních záloh na 30 tisíc korun, a upravuje měsíční gáži vojákům v aktivních zálohách. Novela zavádí i funkci vládního poradce pro národní bezpečnost.