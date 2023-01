Novým českým prezidentem byl zvolen generál ve výslužbě Petr Pavel. Ve finále podle propočtů ČTK z průběžných volebních výsledků porazil bývalého premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše.Vítěz Pavel má zatím 56,32 procenta hlasů. Dosavadní prezident Miloš Zeman, který bude ve funkci do 8. března, dostal v roce 2018 ve 2. kole 51,36 procenta hlasů a v roce 2013 54,8 procenta. Volební účast byla letos 69,87 procenta. Před pěti lety to bylo 66,6 procenta, v roce 2013 59 procent. V prvním kole zvítězil Pavel se ziskem 35,4 procenta hlasů. Druhého Babiše volilo 34,99 procenta lidí. Před 14 dny se prvního kola prezidentských voleb zúčastnilo 68,24 procenta voličů. Před pěti lety vyhrál volby Miloš Zeman nad bývalým předsedou Akademie věd a současným senátorem Jiřím Drahošem. Zeman získal 51,36 procenta hlasů. Druhého kola se v roce 2018 účastnilo 66,6 procenta voličů.

Neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) či ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už gratulovali Petru Pavlovi ke zvolení hlavou státu. "Vrátili jsme srdce na Hrad! Gratuluji Petru Pavlovi k vítězství a ještě jednou upřímně děkuji i těm z vás, kteří jste mou podporu v prvním kole přetavili v podporu Petra Pavla v kole druhém. Bez vás by to nešlo," napsala Nerudová na twitteru. K podpoře Pavla vyzvala po prvním kole voleb, ve kterém skončila třetí. Vystrčil také Pavlovi gratuloval a uvedl, že má z jeho vítězství radost. "Blahopřeji Petru Pavlovi ke zvolení českým prezidentem. Oceňuji jeho velký podíl na vznikající hezké tradici: třetí porážka Andreje Babiše a jeho ANO v celostátních volbách za sebou: 2021 sněmovní volby, 2022 senátní volby, 2023 prezidentské volby. Pojďme to oslavit!" napsal na twitteru Stanjura.