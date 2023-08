NPÚ: Státní památky navštívilo do konce července 2,35 milionu lidí

Za prvních sedm měsíců navštívilo státní hrady, zámky a další památky v Česku 2,35 milionu návštěvníků. To je o desetinu víc než ve stejném období loni. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ), který státní památky spravuje, Blanka Černá. Po období covidu se turisté na památky postupně vracejí. Přibývá školních výletů a zájezdů seniorů. Zvyšuje se počet domácích i zahraničních turistů, hlavně ze sousedních zemí. Jen za měsíc červenec přišlo na státní hrady a zámky celkem 975.000 návštěvníků. Nejvíc návštěvníků v letošním roce zavítalo na tradičně nejnavštěvovanější zámky Lednice, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, hrady Karlštejn a Bouzov, do Květné zahrady v Kroměříži, na hrad Trosky, zámky Valtice a Sychrov a hrad Pernštejn. Oproti loňsku je navštívilo většinou o deset až 20 procent zájemců víc. I přes narůstající zájem turistů ale nedosahují aktuální počty návštěvníků čísel z období před covidem. Celková návštěvnost objektů NPÚ za letošní leden až červenec činí 80 procent návštěvnosti za stejné období roku 2019.