Občanské sdružení První pivní extraliga předalo první cenu Pilsneru Urquell

Občanské sdružení První pivní extraliga, které se od roku 2010 zabývá odbornými degustacemi a propagací kvality a rozmanitosti na českém pivním trhu, předalo první cenu lahvovému ležáku Pilsner Urquell od Plzeňského Prazdroje. Osm degustátorů sdružení, kteří zastupují spotřebitele, ochutnávalo anonymně 54 lahvových ležáků českého typu. Je to poprvé, co zvítězil Pilsner Urquell, řekl ČTK prezident PPE Ladislav Jakl. "Je to naprosto anonymní degustace, nevíme, co degustujeme. Nakoupíme všechny ležáky, které jsou na trhu v běžné obchodní síti. V každém kole se degustuje 11 vzorků," řekl viceprezident sdružení Jan Šuráň. Pivo musí uspět ve všech základních kolech po celý rok, v semifinále i finále. Ležáky českého typu mají nejpřísněji vymezené senzorické vlastnosti.