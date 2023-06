Chcete hladinku, šnyt, či mlíko? Čepovat vás naučí v nové zážitkové expozici plzeňského piva v Praze

Plzeňské pivo je jedna z nejznámějších českých značek. Přesto Praha zatím neměla místo, kde by tento světový fenomén přiblížila návštěvníkům. To se změnilo. V dolní části Václavského náměstí vyrostla v budově bývalé Pražské úvěrní banky zážitková expozice. Návštěvníci tu všemi smysly zažijí příběh značky Pilsner Urquell, jež před 180 lety dala světu kategorii plzeňských piv, která dnes tvoří 75% globální produkce. V rámci školy čepování se naučíte, jak správně načepovat hladinku, šnyt či mlíko.

Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

Protože je naše téma pivo, tak povídání s obchodním manažerem Ondřejem Veselým začínáme v pivnici.

"Plzeňské pivo se v Praze objevilo záhy po jeho založení v roce 1842. Poprvé to bylo tuším v restauraci U Pinkasů, tady kousek za rohem. Bylo to před sto osmdesáti lety. My jsme se chtěli tímto konceptem přiblížit lidem, kteří nemají možnost do pivovaru v Plzni vyrazit a podívat se tam přímo na proces vaření. Pojali jsem to zcela moderním způsobem. Návštěvníci tady zažívají příběh plzeňského piva pomocí sluchátek s prostorovým zvukem, je tu videomapping, projekce obrazovek a tak dále. Zažívají tu teplo, chlad, zapojeny jsou veškeré smysly tak, aby si ten příběh maximálně užili a taky se u toho trošku zabavili-

Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

A co by to bylo za pivní expozici, kdybychom tady neměli ochutnávku, kde přichází na scénu první zlatý ležák na světě. Ten máte možnost ochutnat a zároveň si tady na obrazovce promluvit s prvním sládkem plzeňského pivovaru Josefem Grollem.

Návštěvníkům ukazujeme tři typické styly čepování Pilsner Urquell - hladinku, šnyt a mlíko. Samozřejmě spousta lidí nezná hlavně naše mlíko, vlastně sklenici plnou pěny. Lidé jsou velmi příjemně překvapeni, jak dobře chutná."

Z mlíka se pivo stát nemá

Kdo si zaplatí, může absolvovat i školu čepování. Mě učil čepovat Jakub Vojta. Co je tedy nejdůležitější?

Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

"Důležité je, abychom měli čistý, dobře umytý mokrý půllitr a hlavně studený, protože samozřejmě nechceme tomu pivo dát nějaký šelf, takže se všechno ochladí na pět až šest stupňů Celsia. Sklenice se dá do sklonu 45 stupňů. Začínáme pěnou, pak pouštíme pivo pod pěnu a uděláme krásnou hladinku."

Máte tu napsáno, že čepujete hladinku, šnyt a mlíko. Mlíko jsem nikdy neviděla. Výraz šnyt znám, ale vlastně nevím, co to znamená.

O šnytu se píše v článku z 30. let od pana Čapka. Ten napsal, že šnyt je míra neměřitelná? Je to prostě něco jako malé pivo do půllitru. My muži neradi chodíme s malým pivem v hospodě, tak pijeme šnyt."

Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

A mlíko?

"Mlíko je prostě jenom krásná mokrá sladká pěna. Můj kolega to má nejradši."

Za jak dlouho se z toho stane pivo?

"Doufejme, že nikdy. Vypít co nejrychleji, aby se to pivo z toho nestalo. To je celá pointa toho mlíka."

Česká pěna je plná piva

Na internetu je pořad, kde se většinou Australané rozčilují, proč je na tom pivu pěna. Setkáváte se s tímto přístupem, ptám se Ondřeje Veselého.

Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

"Rozhodně. To je jedna z prvních otázek. Říkají, to mi nedávejte, to mně vlastně šidíte, toho piva je tam míň. My potom vysvětlujeme, že ta pěna je úplně jiná, než na kterou jsou zvyklí doma, protože oni tu pěnu mají suchou. V té žádné pivo není, kdežto naše pěna je vlastně plná piva. Jakmile to ochutnají, tak pak už nechtějí pivo jinak. Měli jsme tady třeba člověka, který si vyloženě vyžádal pivo bez pěny. My jsme ho od toho odrazovali, ale trval na tom. Potom za námi přišel s tím, že udělal velikánskou chybu. Potom, co ochutnal šnyt, tak zjistil, že to bylo s tou pěnou mnohem lepší."

Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

Máte vynikající audioprůvodce. Když návštěvník při prohlídce nechce něco poslouchat, a chce se přesunout jinam, tak průvodce okamžitě reaguje na jeho přesun. Není to tak, jako třeba na hradech, kdy si musí vyslechnout celou přednášku, a pak teprve přejít do jiné místnosti.

"Je to přesně tak. My jsme se spojili s jedním významným dodavatelem audio průvodců a jsme jedni z prvních jeho klientů, kteří využívají úplně novou technologii. Ten audio průvodce přijímá signály vysílané z různých vysílačů napříč tou naší expozicí. Přečte si kód, který mu vysílač předá, a zvolí správnou audio stopu. Naši návštěvníci na audio průvodce vůbec nemusí sahat, nemusí ho nějak nastavovat, dostávají ten komentář přesně tak, jak se pohybují."

Můžete si odsud odnést sklenici se svým jménem

Vaši expozicí připravila kalifornská společnost, která se specializuje právě na příběhy světových značek.

Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

"Oni pracují už asi 40 let na projektech po celém světě. Ta společnost se jmenuje BRC Imagination Arts. Spolupracuje i s takovými velkými jmény, jako je třeba Universal Studios, takže jsme využili jejich schopností přetavit velmi zajímavý příběh ve velmi poutavou expozici, která zabaví všechny typy návštěvníků, kteří k nám zavítají. Rozhodli jsme se realizovat projekt společně."

Co si může návštěvník odsud odnést kromě ochutnávky piva? Co si může koupit?

Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

"Kromě toho velkého zážitku a spousty poučení a legrace, si od nás může odnést ručně gravírovaný krýgl. Máme tady tři velikosti těch klasických plzeňských krýglů. Je to pivní sklo s uchem, na který ručně gravírují naše kolegyně jména návštěvníků. Pak tady máme další zajímavý produkt, a to je lahev Pilsner Urquell se jménem návštěvníka. Takže tady si návštěvníci mohou objednat svoji vlastní lahev se svým vlastním jménem, anebo se jménem toho, koho by chtěli lahví obdarovat."