Plzeňské pivo ovládne Václavské náměstí. Prazdroj v Praze otevře zážitkové centrum za 400 miliónů korun

Budova City Palais | Foto: Google Street View

Otevřít by se mělo ve spodní části Václavského náměstí na ploše 3000 metrů čtverečních ve třech podlažích historické budovy City Palais. Bude stát více než 400 milionů korun. Mimochodem letos uplyne 180 let od uvaření první várky plzeňského piva.

Na projektu Prazdroj spolupracuje se společností The Original Experience Company, která je také hlavním investorem a centrum bude provozovat. Vznikla přímo pro realizaci tohoto projektu a podle pivovaru za ní stojí lokální investoři.

Můžete se naučit správně čepovat pivo

Ilustrační foto: Plzeňský Prazdroj

Kromě historie plzeňského piva by mělo centrum návštěvníkům nabídnout také například školu čepování piva, degustační bar, restauraci nebo firemní prodejnu. Podle pivovaru by v něm mělo pracovat zhruba 100 lidí.

Projekt má připravovat kalifornská firma BRC Imagination Arts, která vytvořila například podobné centrum pro značku Absolut ve švédském Ahusu nebo pro pivovar Guinness v irském Dublinu.

Plzeňský Prazdroj provozuje návštěvnické centrum i přímo v Plzni v areálu pivovaru. Nabízí tu například prohlídky nebo degustace. Samotný areál pivovaru patří mezi nejoblíbenější turistické atrakce v ČR. V roce 2019 jej navštívilo 840.000 turistů.

Víte, jak se zrodila sláva plzeňského piva?

Foto: Hugues Le Chevallier, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Ještě v 19. století se v Plzni pivo vařilo starým způsobem tzn. svrchně kvašené. Nemělo ale takovou kvalitu. Právováreční měšťané přemýšleli, co s tím, a rozhodli se vařit tzv. pivo podvasné, tedy spodně kvašené ležáky, které jsou stále oblíbené. Řekli si, pojďme postavit úplně nový pivovar na zelené louce a vařit tam takové pivo.

"To se povedlo a 5. října 1842 byla uvařena první várka. Pivo svou jakostí všechny překvapilo. Díky kombinaci místní měkké vody, sladu a jedinečných podmínek vzniklo pivo, které získalo obrovskou popularitu v rámci Plzně, potom se dostávalo dál do Prahy. S rozvojem železnice se v šedesátých letech 19. století nastartovala expanze, a pivo bylo možné dopravovat mnohem dále. Tím začíná veliká sláva piva, která se šíří i do světa," prohlásila archivářka plzeňského Prazdroje Jana Domanická.