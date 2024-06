Obyvatelé osmi obcí vybírají nové zastupitele

K volebním urnám v některých obcích, kde se dnes konají volby do zastupitelstva, přišla podle zjištění ČTK do odpoledne více než polovina voličů. V Plchově na Kladensku dosáhla volební účast zatím 70 procent. Nové zastupitele si vybírají obyvatelé osmi obcí, čas mají do 22:00. Výsledky poté budou zveřejněny na volebním webu.

Nové volby po rozpadu zastupitelstev nebo snížení počtu zastupitelů se dnes konají v obcích Buková v okrese Plzeň-jih, Dlouhý Újezd na Tachovsku, Charvatce na Mladoboleslavsku, Kovčín na Klatovsku, Plchov na Kladensku, Pochvalov na Rakovnicku, Stožec na Prachaticku a Vyšehoří na Šumpersku. V některých se hlasuje po řádných volbách již poněkolikáté.