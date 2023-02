Budeme volit jen jeden den? Návrh na úpravu voleb podpořila vláda

Už v roce 2026 by se mohly volby konat jen jeden den. A to v pátek od sedmi ráno do deseti večer. Vláda schválila ústavní novelu a nový předpis o správě voleb, které s tím počítají.

Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Ministerstvo vnitra upozorňuje na to, že Česko je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny. Nová úprava by neměla mít vliv na odměny členů volebních komisí. Vnitro chce také zafixovat pevný termín některých voleb. Postupem let se totiž posouvá.

"Posun voleb směrem k letním měsícům, a to voleb komunálních, krajských, senátních, dobré nebylo. Proto jsme zafixovali pevný termín těchto tří typů voleb na první pátek v měsíci říjnu."

Dva dny se volí až od roku 1971

V jeden den se do Parlamentu volilo od vzniku Československa. Tehdy voliči chodili k urnám v neděli. Na dvoudenní volby přešlo Československo od roku 1971, kdy se konalo první hlasování po vzniku federace. Systém převzaly i oba nástupnické státy. Slovensko ale už přešlo k jednodenním volbám. V případě parlamentních od roku 2006, u prezidentských, komunálních a krajských voleb to bylo ještě dříve.

Josef Mlejnek | Foto: Český rozhlas

Je dobré volit v pátek? Tahle otázka zřejmě rozdělí lidi stejně jako je střídání letního a zimního času. Politolog Josef Mlejnek říká, že kdo volit chce, čas si najde.

"Ten, kdo chce jít k volbám, tak si to zařídí. Já bych kvůli tomu neočekával nějaký prudký pokles volební účasti. Ostatně ta je často vyvolána i řadou jiných faktorů, teď jsme to i viděli na prezidentské volbě."

Opozice: Lidé pracující na směny se k volbám nedostanou

Opoziční SPD trvá na dvoudenních volbách. Říká, že lidé, kteří pracují na směny, se k volbám nedostanou. Podle místopředsedy ANO Radka Vondráčka by jednodenní volby měly přínos jen v úsporách nákladů, v ničem jiném.

Radek Vondráček | Foto: ČT24

"Spousta lidí to nezvládne za jeden den. Bavíme se už několik let o zvyšování volební účasti, a toto je spíše krok opačným směrem. Je otázka, jestli je opravdu šťastným dnem ten pátek, pracovní den, kdy by měla probíhat výuka ve většině škol, kde jsou volební místnosti, v knihovnách, a dalších veřejných prostorách. Za nás by byl vhodnější den pracovního volna."

Jak dodal Vondráček, opoziční ANO bude ve Sněmovně navrhovat, aby se případné jednodenní volby konaly v neděli, nikoli v pátek. To se zase nemusí líbit lidem z velkých měst, kteří odjíždí na víkend.

Rakušan: Dalším krokem musí být korespondenční volby

Vnitro chce změnit i pravidla pro tvorbu volebních okrsků. Těch je asi 14 tisíc a není možné jejich počet snížit. Existují okrsky přesahující tisícovku voličů, ale i okrsky o pouhých několika desítkách voličů. Nová úprava by tak měla obcím "rozvázat ruce" při slučování okrsků a redukci jejich počtu, což by také znamenalo úspory.

Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

Zákon počítá i s vytvořením informačního systému správy voleb, který bude obsahovat seznam voličů a okrskových volebních komisí, registr kandidátních listin a přinese možnost podávat kandidátní listiny prostřednictvím elektronického formuláře. Vytvoření systému by mělo podle návrhu stát 200 milionů korun, později se počítá s náklady 20 milionů korun ročně na údržbu systému.

Voliči by také měli dostat možnost požádat o voličský průkaz elektronicky na kterémkoli obecním úřadě. Dnes je nutné žádat výlučně tam, kde má volič trvalý pobyt.

Vít Rakušan | Foto: Úřad vlády ČR

Mezi novinky bude podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) patřit také to, že při prezidentských a senátních volbách budou všichni kandidáti na jednom volebním lístku. "Bude se zaškrtávat křížkem vybraný kandidát, může to zjednodušit i práci při počítání."

Rakušan na twitteru doplnil, že dalším krokem musí být možnost korespondenčních voleb. "To jsme slíbili a tenhle slib musíme dodržet, i kdyby nás to mělo stát pár nočních zasedání Sněmovny," uvedl s odkazem na hrozící opoziční obstrukce.