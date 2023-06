Odborníci: Krizi by mohla vyřešit přestavba menších bytů na více místností

Byty o méně metrech čtverečních, ale zároveň o více místnostech, by byly momentálně ideálním řešením pro mnohé zájemce o bydlení. Nižší výměry bytů by totiž mohly snížit finanční nedostupnost bydlení. Zájemci o byt by ušetřili na koupi či nájmu, na energiích za provoz větších prostorů a zároveň by si mohli dovolit dispozice, které nejvíce požadují. Shodli se na tom odborníci napříč stavebním spektrem na nedávné diskusi o budoucnosti nájemného bydlení v Česku. Podle některých by ale šlo takto přestavět jen starší byty. Výstavbě nových bytů o obdobných parametrech brání developeři i současná legislativa.

Podle analytika developerské společnosti JRD Real Estate Adama Greguše však Češi poptávají z různých důvodů byty o větších dispozicích. Ty jsou ale finančně nákladnější a méně dostupné. Ideálním řešením by tak podle odborníků byla výstavba bytů o počtu místností 3+KK a více, ale o méně metrech čtverečních. Trend zmenšování bytů potvrdila také architektka společnosti Capexus designující interiéry budov Erika Bohatá. "Je to vždy o chytrém řešení interiérů. Dá se navrhnout spoustu schovaných úložných prostorů. Takový byt o 50 metrech čtverečních může zároveň být 3+KK," uvedla Bohatá.