V Česku se chystá colivingové bydlení. Plně vybavené malé byty se sdílenými prostory

Podle zakladatelky a ředitelky poradenské společnosti pro nájemní bydlení BTR Consulting Zuzany Chudoby by se spíše než o sociálně dostupné bydlení mělo jednat o bydlení komerční.

Ilustrační foto: Andres Ayrton, Pexels

"Takové bydlení nabízí různé délky pobytu. Může být od týdne až do jednoho roku. V takovém domě se nachází 200 až 250 bytů a ve spodních částech jsou společné části domu, které majitelé mohou využívat. Jsou tam tzv. game roomy, fitness, sauna, meeting roomy, společná kuchyň. Takový dům nabízí soukromí svým obyvatelům, ale zároveň i ty komunitní části, kde se mohou scházet, potkávat, bavit se."

Kde je ve světě takový typ bydlení?

"Tento typ bydlení se běžně nachází v Americe, ve Velké Británii nebo třeba ve Skandinávii."

Jak myslíte, že Češi tuto možnost přijmou, nebude to spíše pro cizince?

"Je to pravda, Češi jsou oproti třeba Američanům hodně individualisti. I my si klademe otázku, jak by takové bydlení mohlo v Česku v budoucnu vypadat. Nicméně si myslím, že společnost se mění, nová mladá generace má také jiná očekávání, mladí hodně cestují, takže znají tento typ bydlení ze zahraničí, tak si myslím, že své obyvatele může najít."

Jak by to v takových domech vypadalo s nájemným? Bylo by stejné jako v bytech, nebo vyšší či nižší?

Ilustrační foto: tommypjr, Flickr, CC BY 2.0

"Nelze to jednoznačně říct. Jak jsem se zmínila, v takovém domě můžete bydlet třeba jen týden, to je něco jako pobyt v hotelu, tím pádem je to dražší, než když bydlíte měsíc. Nicméně, když byste si takový byt pronajala na měsíc, tak to bude o deset až patnáct procent dražší, než běžné nájemné. Obsahuje všechny ty služby, společné prostory, které si normálně musíte platit extra, když máte svůj byt nebo svůj nájem, a chodíte třeba někam do posilovny. Nebo si chcete pronajmout nějakou místnost, kde jednáte s obchodními partnery, tak tady nemusíte. Všechno máte v domě, jen si to tam zarezervujete."

Kdy myslíte, že tento typ bydlení přijde do Česka?

"Už jsou tu investoři, kteří se poohlíží po vhodných objektech. Takže já si myslím, že reálně v provozu mohou být první domy do pěti let."



Čeští investoři jsou podle Zuzany Chudoby k této alternativě bydlení ještě stále spíše skeptičtí, a většinou tak v Česku colivingové domy budou chtít stavět investoři ze zahraničí.