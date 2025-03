Odborníci: V ČR je potřeba asi deset hospiců po rodiny s dětmi, funguje jeden

V Česku žije až 15.000 rodin s vážně nemocným dítětem. Potřeba by pro ně bylo asi deset hospiců s odlehčujícími službami. V provozu je jeden v Brně, další se staví. Informace dnes zazněly na pražské tiskové konferenci Nadace rodiny Vlčkovy, která pro budoucí dětský hospic upravuje v hlavním městě areál historické usedlosti Cibulka. Provoz by měl zahájit na konci příštího roku, ročně by mohl pomáhat až 350 rodinám.

Mezi hospicem pro umírající dospělé a dětským hospicem pro vážně nemocné děti je podle Ondřeje Vlčka, který spolu s manželkou Katarínou vložil do nadace peníze, zásadní rozdíl. "Dětský hospic je primárně odlehčovací zařízení. Rodiny přicházejí a zase odcházejí. Není to primárně místo, kde by dítě trávilo poslední chvíle," uvedl bývalý generální ředitel společnosti Avast. Podotkl, že i to ale bude v Cibulce možné, pro pietní účely budou upravené speciální prostory.

Rodina může v lůžkovém hospicu s dítětem pobývat nebo ho nechat v péči odborníků a odjet třeba na dovolenou. Pobyty jsou obvykle dvou až třítýdenní. "Hlavním důvodem je, že během toho času může rodina načerpat síly pečovat dál," řekl Vlček.