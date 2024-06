Odbory průmyslu chtějí růst mezd o 7 až 10 pct a pomalejší růst penzijního věku

Průmyslové odbory budou pro příští rok vyjednávat o růstu mezd o sedm až deset procent. Po jednání Průmyslové aliance odborových svazů to dnes novinářům řekl šéf nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo. V některých oborech jako energetika či chemie budou odboráři požadovat po zaměstnavatelích zřejmě i vyšší přidání. Odbory pracovníků průmyslu už také neodmítají návrh na další růst důchodového věku nad 65 let. Svaz KOVO navrhuje ale mírnější posouvání než projednávaná vládní reforma penzí, a to o měsíc ročně. Kloní se tak k návrhu demografů. Snahu o pomalejší navyšování věku pro nástup do penze podporuje podle svého šéfa Pavla Zítka i odborový svaz Stavba.

Důchodový věk v Česku roste už léta. U mužů se posouvá ročně o dva měsíce, u žen obvykle o čtyři. Na 65 let by se měl dostat ve 30. letech. Podle projednávané vládní reformy by navyšování mělo pokračovat, a to nejvýš o dva měsíce ročně. Dobu nástupu do penze by se měli dozvědět lidé ve svých 50 letech. Důchod by měl trvat v průměru 21,5 roku. Věková hranice by se posouvala nepravidelně - některým ročníkům vůbec, jiným o dva měsíce. Demografové navrhují pravidelné pomalejší zvedání o měsíc ročně tak, aby člověk trávil v penzi čtvrtinu života.