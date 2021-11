Odpůrci těžby v dole Turów upozorňují, že dohoda je v rozporu se zájmy Česka

Současná verze česko-polské dohody o hnědouhelném dolu v polském Turówu zdroje vody na české straně neochrání a je v rozporu se zájmy ČR. Ve svém prohlášení to uvedla nově vzniklá platforma Společně pro vodu. Vznikla v reakci na zveřejnění obsahu česko-polské dohody o mimosoudním vypořádání ve sporu o rozšíření těžby v Turówě. Odpůrci těžby zároveň vyzvali zástupce současné i nově vznikající vlády, aby dohodu neuzavírali. ČTK o tom za uskupení informoval Milan Starec. Do Prahy v pátek přijede nová polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová, která by se svým českým protějškem Richardem Brabcem (ANO) měla jednat také o smlouvě, jež má řešit další fungování dolu, jeho dopady na české obce a kompenzaci škod. Jednání o Turówu přerušil v noci na 1. října odlišný názor obou stran na dobu trvání dohody. Základní parametry se podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) podařilo dojednat, sporná je doba, po kterou nebude možné smlouvu vypovědět. Krajští zastupitelé minulý týden vyzvali ministry životního prostředí Brabce a zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) z končící vlády, aby pokračovali v jednání s Polskem a nečekali na ustavení nové vlády. Odpůrci těžby ale podmínky dohody zpochybňují. "Všechna opatření se týkají jen jedné podzemní vrstvy, která neslouží k zásobování pitnou vodou a ani z ní neodtéká hlavní množství vody. V dohodě zcela chybí základní požadavky, jako je nový hydrogeologický model, na jehož základě je možné stanovit přesné parametry podzemní stěny, která by měla zabránit dalšímu poklesu hladin vody na českém území v důsledku těžby," uvedl Starec. Česko se má navíc zavázat, že do budoucna už žádnou žalobu na porušování evropského práva Polskem v souvislosti s těžbou v dole Turów nepodá.