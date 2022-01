Polský premiér chce odvolat z Česka velvyslance kvůli rozhovoru o dolu Turów

Mirosław Jasiński | Foto: Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Polská média v této souvislosti zmiňují rozhovor velvyslance Miroslawa Jasińského se stanicí Deutsche Welle. V něm diplomat mimo jiné řekl, že ve vývoji sporu mezi Prahou a Varšavou ohledně hnědouhelného dolu Turów "šlo o nedostatek empatie, nedostatek porozumění a nedostatek ochoty k dialogu - a to především na polské straně."



Jasiński, který do úřadu nastoupil teprve loni v prosinci, zároveň vyjádřil přesvědčení, že pře mezi Varšavou a Prahou o Turów bude vyřešena smírně.

Místopředseda zahraničního výboru považuje plán odvolání za nešťastný

Jaroslav Bžoch | Foto: archiv Jaroslava Bžocha, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Místopředseda zahraničního výboru Sněmovny Jaroslav Bžoch (ANO) považuje plán odvolat polského velvyslance v Česku za nešťastný. Výroky v rozhovoru nepovažuje za důvod k odvolání.

"Je to trošku nešťastné, protože jsme dlouho polského velvyslance v Praze neměli. Nicméně je to vnitřní politika Polska. Na jednu stranu mohu pochopit premiéra Morawieckého, že to bere jako porušení povinností velvyslance. Na druhou stranu si nemyslím, že by řekl něco tak závažného, co vlastně dnes nikdo neví."

České ministerstvo zahraničí se k plánu polského premiéra nechce blíže vyjadřovat.

Důl Turów | Foto: MEDIA WNET, Flickr, CC BY-SA 2.0

Situací kolem dolu Turów se bude zabývat výbor pro životní prostředí

Důl Turów | Foto: Greenpeace Polska, Flickr, CC BY-ND 2.0

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE chce důl postupně rozšířit a prohloubit. Obyvatelé českého pohraničí se obávají ztráty vody i nadměrného hluku a prachu.

Polsko předloni rozšíření těžby povolilo bez ohledu na námitky ČR. Soudní dvůr Evropské unie uložil Polsku pokutu ve výši půl milionu eur (asi 12,6 milionu Kč) denně za to, že neplní jeho květnové předběžné opatření nařizující okamžité zastavení těžby.

Důl Turów | Foto: Jiří Bernard, Panoramio, CC BY-SA 3.0

Polská vláda přerušení těžby odmítá, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Obě strany se pokoušejí vyřešit spor prostřednictvím mezivládní dohody, po níž by Česko žalobu stáhlo. České ministerstvo životního prostředí však v listopadu uvedlo, že polský návrh je pro ČR nepřijatelný.



Jana Krutáková | Foto: ČT24

Situací kolem polského dolu Turów se na nejbližším jednání bude zabývat sněmovní výbor pro životní prostředí. Jeho předsedkyně Jana Krutáková (STAN) rozhodnutí polské vlády respektuje, ale komentovat ho nechtěla.

"Já si myslím, že provozovatel toho dolu by měl být trošku aktivnější, možná i ohleduplnější nejenom ke svému území na polské straně, ale i na té české."