Sněmovna odmítla program schůze ke smlouvě o dolu Turów

Sněmovna podle očekávání odmítla hlasy koalice program schůze, na němž opoziční hnutí ANO chtělo řešit smlouvu o polském dole Turów. Jednání tak dnes skončilo zhruba po třech hodinách, během nichž mohli promluvit jen řečníci s přednostním právem.

Opoziční předáci z ANO a SPD obviňovali vládu z toho, že česko-polská mezivládní smlouva o řešení dopadů těžby uhlí v příhraničním dole Turów je pro ČR nevýhodná a byla uzavřena ukvapeně. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) kritizoval mimo jiné to, že finální kompenzace je o pět milionů eur nižší, než jaká podle původních dohod mohla být. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) namítla, že částka je dobrým kompromisem, neboť Polsko v listopadu nabízelo kompenzace 34 milionů eur. Připomněla, že v dole se těží uhlí přes 100 let a největší zásah do životního prostředí nastal v 80. letech minulého století.

Smlouva podle premiéra Fialy přináší vymahatelné záruky, kompenzace a přístup k datům, které se týkají těžby. Plní podle něj cíle v podobě dostupnosti pitné vody pro české příhraniční obce a ochrany před prachem a hlukem. Expremiér Andrej Babiš (ANO) naopak označil smlouvu o Turówu za "paskvil". Fialův kabinet podle něho "prodal část Česka za pár drobných". Podle Fialy i vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vláda pod vedením Babiše k žádné dohodě nedospěla kvůli své neústupnosti.