Onkologové: V roce 2030 bude rakovina nejčastější příčinou úmrtí

V roce 2030 bude podle onkologů rakovina nejčastější příčinou úmrtí v ČR. V současné době jsou to nemoci srdce, nádory představují nyní s necelými 28.000 zemřelých ročně čtvrtinu všech úmrtí. Vzniku téměř poloviny z nich se dá podle odborníků předejít zdravějším životním stylem, přičemž riziko úmrtí výrazně snižuje zachycení nádoru v časném stadiu, například při screeningovém vyšetření lidí bez příznaků. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

V současné době se s nádorem za svého života potká každý třetí Čech, v roce 2030 to bude každý druhý. Pět nejčastějších nádorů se podílí na každoročních úmrtích onkologických pacientů z více než poloviny. Rakovině plic podlehne každý rok přes 5200 lidí, nádorům tlustého střeva a konečníku přes 3300, slinivky břišní 2200, prsu téměř 1700 žen a prostaty více než 1400 mužů.

Vedoucí Národního screeningového centra Karel Hejduk na dotaz ČTK doplnil, že lékaři všude na světě, včetně českých odborníků, se snaží najít jednoduchý ukazatel, jak pacienty v časném stadiu nemoci odhalit. "Až se to podaří, určitě za to dostanou Nobelovu cenu," řekl. V současné době se proto lékaři snaží vytipovat více rizikové skupiny, například s tímto typem rakoviny v rodině nebo s náhle se objevivší cukrovkou. "Rakovina, pokud se zachytí v časném stadiu, tak je prakticky vyléčitelná. My jsme schopni pacientům nabídnout život tak dlouhý, jako by žádnou rakovinu neměli," uvedl předseda Sekce mladých onkologů jejich odborné společnosti Michal Eid.