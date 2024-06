Oprava Barrandovského mostu bude delší

Oprava Barrandovského mostu v Praze bude delší, než silničáři očekávali. Důvodem je horší stav konzolí, tj. nosníků, na okraji mostu. Přesné datum ukončení oprav zatím nebylo stanoveno, stále ale platí, že rekonstrukce skončí letos, uvedli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter. Původně měly opravy skončit do konce letních prázdnin.

TSK v polovině května oznámila, že tento termín nestihne. Nyní se podle Hřiba a Richtera proti květnovým očekáváním datum ukončení oprav dále oddaluje. Důvodem je, že řešení problému s konzolí bylo složitější, než silničáři předpokládali.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a který je již opraven, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.