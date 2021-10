Pafko a další experti vyzvali vládu ke zvýšení odměn soudních znalců

Chirurg Pavel Pafko, expert na autorské právo Ivo Telec a znalec v oboru dopravních nehod Aleš Vémola se obrátili na vládu s žádostí o zvýšení odměn pro soudní znalce. Kvůli neadekvátnímu ohodnocení podle nich znalců ubývá. Otevřený dopis, který má ČTK k dispozici, adresovali premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a v kopii i ministryni financí Aleně Schillerové či ministryni spravedlnosti Marii Benešové (obě za ANO). Žádají také vznik profesní komory znalců.

Zatímco cena znaleckých posudků pro soukromé objednatele není nijak omezena, maximální výši znalečného za posudky pro stát stanoví vyhláška, a to na 450 korun za hodinu. Tato částka letos vzrostla poprvé po 18 letech. Předtím činila 350 korun a do roku 2003 to bylo 125 korun za hodinu. "Jsme si vědomi toho, že odměna není nikterak valná. Znalci i tlumočníci jsou špičky svého oboru," řekl Jan Benýšek z ministerstva spravedlnosti. Autoři dopisu uvedli, že za posledních 13 let se počet znalců snížil o 40 procent, přičemž o 12,5 procenta to bylo jen za minulý rok.