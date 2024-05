Památník holokaustu Romů a Sintů v Letech se dnes otevřel veřejnosti

Památník holokaustu Romů a Sintů v Letech na Písecku se dnes poprvé otevřel veřejnosti. Vznikl na místě o koncentračního tábora pro Romy z druhé světové války, kde pak více než čtyři desítky let stál velkokapacitní vepřín. Památník bude zatím otevřený vždy od čtvrtka do neděle. Provozní doba do budoucna ještě není určena, řekla novinářům ředitelka Muzea Romské kultury se sídlem v Brně Jana Horváthová.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) by se lidé neměli zaměřovat jen na současný okamžik. Důležité je vytvářet věci a hodnoty, jejichž význam vynikne především v budoucnosti. Předseda Senátu uvedl, že právě vytvoření tohoto komplexu, nese význam i do budoucnosti.

Vybudování areálu památníku stálo 102 milionů korun. Komplexu dominují kruhy a dvě torza haly bývalého vepřína. Ve vnitřní části památníku návštěvníci najdou texty, fotografie, hlasy pamětníků či archeologické předměty. Areál zabírá přes 100.000 metrů čtverečních, včetně blízkého nouzového hřbitova, kde je památník. Venkovní část nového areálu je návštěvníkům přístupná celoročně.