Romský památník v Letech u Písku bude stát už za rok. Finance přislíbila i německá vláda

Bude v místě, kde byl za druhé světové války romský pracovní tábor, připomněl ministr kultury za ODS Martin Baxa:

"Byla to událost, která byla desetiletí zapomínaná, teď byla slavnostně zahájená výstavba památníku zde v Letech. Vznikne tak místo, které bude natrvalo připomínat to, co se stane, když polevíme v úsilí o obranu hodnot svobody a demokracie."

Vybudování památníku bude stát necelých sto milionů korun. Tento měsíc by měl být znám i vítěz soutěže na vnitřní a venkovní expozice. Muzeum romské kultury by chtělo památník otevřít v roce 2024. Finance na venkovní expozici přislíbila muzeu i německá vláda. Sumou 26,5 milionu korun přispějí na památník i norské fondy.

Vizualizace památníku v Letech | Zdroj: Atelier Terra Florida/Atelier Světlík

Na místě tábora vznikl vepřín. Vláda ho odkoupila

Jak uvedla ředitelka muzea Jana Horváthová, památník by měl informovat o tom, co se zde Romům přihodilo, jaké to mělo kořeny a souvislosti. Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes 500 skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi.

Zahájení demolice vepřína v Letech | Foto: Alexis Rosenzweig, Radio Prague International

V 70. letech minulého století vznikl na místě vepřín. Stát ho v roce 2018 odkoupil za 450 milionů od firmy Agpi, která tam měla ve 13 halách 13.000 prasat. Archeologové před několika lety zjistili, že největší část romského tábora v Letech se nacházela právě v areálu bývalého vepřína.

Mluvčí Muzea romské kultury Karolína Spielmannová připomněla i základní paramenty budoucího památníku.

"V návštěvnickém centru bude vnitřní expozice. Venkovní expozice se bude nazývat Stezka paměti. Provede návštěvníka po místě, kde se nacházíme, a celou historií. Zachovali jsme dvě torza haly č. 8, a i ty budou součástí expozice."

Projekt je podpořen i grantem z Islandu a Lichtenštejnska.