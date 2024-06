Pavel ani Fiala si nepřejí změny v čele ministerstva obrany a armády

Prezident Petr Pavel ani premiér Petr Fiala (ODS) si nepřejí v aktuální bezpečnostní situaci personální změny v čele ministerstva obrany (MO) či armády. Pavel to dnes řekl v pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT). Média v poslední době opětovně hovoří o sporech mezi ministryní Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Pavel je přesvědčený, že budou schopní se domluvit.

Někdejší náčelník generálního štábu Pavel řekl, že nynější situace se podobá té z ledna 2015, kdy při sporech s tehdejším ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) uvedl, že je připraven z čela armády odejít. Problémy podle něj pramení z toho, jak předpisy definují působnost ministra a náčelníka generálního štábu. "Armáda je řízena politicky, to je nezpochybnitelné. Vláda dává armádě zadání a směr, náčelník generálního štábu armádě velí. To vytváří prostor pro to, aby se pravomoci trochu překrývaly," uvedl Pavel v ČT.

Černochová před týdnem v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News řekla, že vztahy s Řehkou jsou na profesionální úrovni dobré, komunikace ale v určitých záležitostech nefunguje. Spor mezi ministrem obrany a náčelníkem generálního štábu podle Černochové není ani první, ani poslední. Je nutné si uvědomit, že v čele resortu stojí ministryně obrany, nikoli šéf generálního štábu, konstatovala. Pavel dnes v ČT řekl, že se všemi aktéry mluvil. "Ani já, ani premiér nechceme žádné personální změny. Jsem přesvědčen, že jsou (Černochová a Řehka) schopní se domluvit.