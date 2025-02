Pavel: Cílem agrese je vymazat Ukrajinu z mapy, odhodlání Ukrajinců je neochvějné

Cílem ruské agrese je vymazat Ukrajinu tak, jak ji známe, z mapy, odhodlání ukrajinského lidu je ale neochvějné. Prezident Petr Pavel to řekl v projevu přes video na konferenci Ukrajiny a partnerských zemí, kterou pořádá ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjevě. Jakákoli mírová dohoda musí podle Pavla být dojednána s Ukrajinou a přijata touto zemí, vyjednávání musí začít přiznáním toho, kdo je agresor a kdo oběť. Ruská vojska sousední zemi napadla právě před třemi lety, výročí invaze si v Kyjevě připomínají představitelé institucí Evropské unie a také vrcholní představitelé Kanady, Dánska, Španělska, Norska, Švédska, Finska či pobaltských zemí. V Kyjevě se jednání účastní také náměstek ministra zahraničí Jan Marian (STAN).

Všichni upřímně chtějí mír na Ukrajině, ale nikoli založený na ponížení, v takovém případě by se jednalo o zradu, řekl Pavel s odkazem na mnichovskou dohodu z roku 1938. Nacistické Německo, Francie, Británie a Itálie se tehdy bez účasti Československa dohodly, že Adolf Hitler získá rozsáhlé československé pohraničí s převážně německým obyvatelstvem. Pavel také zdůraznil směrem k Zelenskému, že byl demokraticky zvolen ukrajinským lidem a jeho legitimita je naprosto nezpochybnitelná, což popírá ruský prezident Vladimir Putin. "Ukrajina každý den bojuje o své přežití a toto rozhodně není okamžik, kdy by vaše vedení mělo být oslabováno," podotkl prezident. Kolektivní povinností je podle Pavla pomáhat Ukrajině a odstrašit Rusko. Evropa podle něj musí podporovat napadenou zemi v navýšení obranných schopností, pokračovat ve vojenských dodávkách, ale i v makroekonomické pomoci. Český prezident také řekl, že přistoupení Ukrajiny k EU je potřeba urychlit a že je nutné zajistit, aby země byla v co nejsilnější pozici před začátkem vyjednávání o možném členství v Severoatlantické alianci (NATO).