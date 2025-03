Pavel dorazil vlakem do Kyjeva, setká se se Zelenským i Šmyhalem

Český prezident Petr Pavel v pátek ráno dorazil vlakem do Kyjeva. V ukrajinském hlavním městě se setká se svým protějškem Volodymyrem Zelenským a nejspíš také s premiérem Denysem Šmyhalem. Ve čtvrtek Pavel zavítal do jihoukrajinského města Oděsa a jednal s vicepremiérem a ministrem pro obnovu a regionální rozvoj Oleksijem Kulebou a představiteli Oděsy, Chersonu a Mykolajivu o situaci na bojištích a o tom, jak by mohla vypadat poválečná rekonstrukce země po konci války a v čem by mohlo přispět Česko.

Na síti X poté Pavel uvedl, že s vedením Oděské, Mykolajivské a Chersonské oblasti diskutoval o další přímé podpoře regionům, které se nacházejí bezprostředně na bojové linii. "Přijel jsem do ukrajinské Oděsy, která od začátku války odolává ruské agresi. Z Česka sem putuje pomoc ve formě bojových vozidel, dronů, ochranných vest, mobilních rušiček, které chrání obyvatele před dronovými útoky, a také zdravotnického vybavení, jako jsou plicní ventilátory a nemocniční postele," napsal prezident.