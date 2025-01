Pavel: Lukašenkovy prezidentské "volby" v Bělorusku byly výsměchem

Lukašenkovy "volby" v Bělorusku byly výsměchem, byly určené k umlčení disentu. Na síti X to dnes uvedl prezident Petr Pavel poté, co si autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko v nedělních volbách zajistil posedmé pět let v čele země. Česko podle Pavla stojí za Bělorusy bojujícími za demokracii a svobodu. Ústřední volební komise dnes podle agentur oznámila, že Lukašenko získal 86,82 procenta hlasů.

Volby se podle nedělního prohlášení ministerstva zahraničních věcí (MZV) konaly v atmosféře dlouholetých represí, systémového porušování lidských práv občanů Běloruska, úplného zamezení účasti opozičních sil a omezení svobodného přístupu k informacím. Hlasy Bělorusů v zahraničí byly podle úřadu zcela ignorovány. "Takzvané volby" podle MZV nesplňovaly základní parametry pro demokratické volební procesy, a proto je nelze, stejně jako v roce 2020, považovat za legitimní.

Česko v nedělním prohlášení také vyzvalo běloruský režim k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění a rehabilitaci všech běloruských politických vězňů.