Pavel po setkání s princem: Lichtenštejnsko chce hledat řešení sporu s ČR i mimosoudně

Lichtenštejnsko chce hledat řešení sporu o majetek v Česku vyvlastněný po válce lichtenštejnskému vládnoucímu rodu i mimosoudní cestou. Při setkání s českým prezidentem Petrem Pavlem v New Yorku to řekl lichtenštejnský dědičný princ Alois. Informoval o tom Hrad. Vaduz se před třemi lety kvůli tomuto sporu obrátil na Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku, ten ale zatím o jeho stížnosti nerozhodl. "Setkání s princem Lichtenštejnského knížectví Aloisem z Lichtenštejna proběhlo mezi čtyřma očima. Partneři se shodují v otázce ruské agrese na Ukrajině. Oba vnímají potřebu rozvíjet vzájemné vztahy v mnoha sférách společenského života bez ohledu na probíhající spor před Evropským soudem pro lidská práva," informoval o obsahu schůzky tiskový odbor Hradu. Princ Alois v roce 2004 převzal většinu pravomocí svého otce, knížete Hanse Adama II. Vztahy Vaduzu a Prahy v posledních letech kalí spory o majetek, který československý stát po druhé světové válce vyvlastnil na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Kromě ESLP řeší řadu žalob i české soudy. Prezident Pavel, který se v New Yorku účastní zasedání Valného shromáždění OSN, se tam sešel také s jordánským králem Abdalláhem II., kterého pozval na návštěvu České republiky. Podle Hradu spolu státníci mluvili také o obranné a bezpečnostní spolupráci.