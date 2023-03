Pavel podepsal omezení červnové valorizace důchodů na méně než polovinu

Mimořádný červnový růst důchodů bude o víc než polovinu nižší než podle běžných zákonných pravidel. Spornou vládní novelu o omezení valorizace dnes podepsal prezident Petr Pavel. ČTK to řekla prezidentova mluvčí Markéta Řeháková. Průměrná měsíční penze tak vzroste o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Snížení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Opozice naopak mluví o ožebračování důchodců a hodlá novelu napadnout u Ústavního soudu, a to kvůli retroaktivitě a způsobu projednání ve Sněmovně.

Pavel ve středu oznámil, že se rozhodl novelu podepsat, je ale podle něj nezbytné, aby ji přezkoumal Ústavní soud (ÚS). Pokud by se opozice nakonec na soud neobrátila, učinil by tak on sám.