Pavel: Problémem sociálně vyloučených lokalit je jejich koncentrace na malém území

Základním problémem sociálně vyloučených lokalit je jejich koncentrace do malého území. Ve třech krajích ČR se nachází 70 procent těchto míst, řekl prezident Petr Pavel na závěr své dvoudenní návštěvy Ústeckého kraje. Právě v něm společně s Moravskoslezským a Karlovarským žije nejvíce lidí z vyloučených lokalit. Ústecký kraj se navíc obává, že nová podoba rozpočtového určení daní by mohla kraj ještě více poškodit. Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) by ročně místní rozpočet přišel asi o 400 milionů korun.

Na sídlišti Janov v Litvínově, které patří mezi velké sociálně vyloučené lokality, zavítal prezident do Sousedského domu Libuše, kde hovořil s místními politiky a zástupci neziskových organizací. Kancelář prezidenta po jednání uvedla, že pro snížení sociálního vyloučení je naprosto klíčová spolupráce všech aktérů v území. Podle prezidenta je největším problémem sociální bydlení. Pomoci by mohl nově připravovaný zákon, který se právě této problematice věnuje.