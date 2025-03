Pavel: Proměna světového bezpečnostního řádu zpochybňuje řadu dosavadních jistot

Proměna bezpečnostního světového řádu bude redefinovat geopolitické vztahy a strategické priority, zpochybňuje řadu dosavadních jistot. Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě to řekl prezident Petr Pavel. Preferencí ČR a Evropy podle něj bude vždy pracovat společně se Spojenými státy, je ale potřeba být připraven adekvátně reagovat, pokud se USA rozhodnou jít jinou cestou. Hlava státu také označila za důležitou podporu Ukrajiny v dosažení co nejspravedlivějšího míru, aby ruská agrese nevyústila k naplnění všech cílů agresora.

Premiér Petr Fiala (ODS) v projevu zdůraznil, že budování bezpečnostní architektury Evropy na důvěře vůči Rusku nemá smysl, dokud Rusko nepřestane krást cizí území. Mír na Ukrajině nelze podle něj zajistit pouhým vyjednáváním s Kremlem, diplomacie bez podpůrných ekonomických a vojenských argumentů nefunguje. Evropská unie podle Fialy nyní musí dát na druhou kolej oxid uhličitý a zaměřit se na počítání jiných veličin. „Vědeckých patentů, vzniklých start-upů, inovací, vyrobených moderních letadel nebo třeba dronů,“ řekl. Nepřátelé svobodného světa totiž podle něj totiž nepočkají, až Evropa dokončí svou zelenou tranzici. „Zkušenosti posledních let jsou nemilosrdné. Rusko nezastaví. Trvá mu zhruba čtyři až šest let, než se po jedné válce zvládne připravit na další,“ řekl.

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.) by Ukrajina bez garancí bezpečnosti a suverenity a záruk proti dalším útokům Moskvy byla zdrojem geopolitických rizik pro celou Evropu. Podpora Ukrajiny se podle něj stala neoddělitelnou od naší bezpečnosti, a tedy i prosperity. Ruskou agresi proti Ukrajině Lipavský považuje za největší současnou výzvu pro evropskou bezpečnost. Ukrajina je podle něj plnohodnotnou hrází proti ruskému imperialismu a v českém zájmu je jí pomáhat tak, aby v tom mohla pokračovat. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) varovala před nahrazením NATO ryze evropským řešením. „Základní páteří české obrany byla, je a bude Severoatlantická aliance (NATO),“ uvedla. Věří, že americká administrativa má zájem na pokračujícím spojenectvím s Evropou, předpokladem dobrých vztahů je ale férové sdílení nákladů. „EU má nástroje, jak obranu výrazně posílit - průmyslové, finanční, legislativní," podotkla. Je ráda, že Evropská komise přichází s návrhy výrazných investic do obrany, a to i za využití společné půjčky. Na obranný průmysl EU dopadají destruktivní regulace, míní ministryně.

Cílem konference je podle organizace Jagello 2000, která ji pořádá, podpořit debatu mezi klíčovými politiky a odborníky na bezpečnost. V minulosti se jí účastnili vysoce postavení zahraniční hosté jako bývalý americký prezident Bill Clinton.