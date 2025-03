Pavel: Ruské masivní útok nenaznačují, že by Kreml myslel příměří vážně

Provádět tak masivní útoky a to mimo jiné na civilní cíle v době, kdy začínají jednání o příměří a možné mírové dohodě, není známkou toho, že by to ruská strana myslela vážně. Novinářům to v Kyjevě sdělil český prezident Petr Pavel. Hlava státu ve čtvrtek navštívila jihoukrajinskou Oděsu, na kterou večer Rusko podniklo rozsáhlý dronový útok. Pavel uvedl, že zatím má jen prvotní informace, podle kterých se jednalo o dosud největší útok na Oděsu za dobu války. V souvislosti s tím vyjádřil potřebu zvýšit tlak na ruskou stranu, aby změnila svůj přístup k jednáním o klidu zbraní.

Tento týden se šéf Bílého domu Donald Trump od Putina dočkal pouze příslibu přerušení útoků na energetické cíle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento typ částečného klidu zbraní podpořil. Zároveň však obě země dále informují o vzdušných útocích druhé strany. Pavel navštívil také kyjevskou nemocnici Ochmatdyt, na kterou Moskva zaútočila loni v červenci. Rusko podle prezidenta ignoruje mezinárodní právo a v podstatě se dopouští válečných zločinů útoky nejen na zdravotnická zařízení, ale i třeba na sanitky.