Pavel: Rusko nemá motivaci jednat, stále míní, že může dosáhnout svých cílů

Rusko zatím nedospělo k závěru, že by nemohlo svých cílů na Ukrajině dosáhnout vojenskou silou. Nemá tak motivaci usednout k jednacímu stolu. Prezident Petr Pavel to dnes řekl Českému rozhlasu Radiožurnálu. Dosavadní ruské návrhy na ukončení války byly podle Pavla ultimativní a znamenající bezpodmínečnou kapitulaci Ukrajiny, nikoli solidní podklady pro mírové jednání. Rusko se bude nadále snažit dosáhnout teritoriálních úspěchů, míní. Podle prezidenta je důležitá podpora Ukrajiny do té míry, že Rusko pochopí, že jedinou cestou k ukončení konfliktu je jednání, nikoli další pokračování bojů.

Situace na bojišti se podle Pavla nevyvíjí ve prospěch ani jednoho z účastníků konfliktu. I přes veškerou pomoc je pravděpodobné, že v krátkém časovém horizontu Ukrajina nebude schopna osvobodit všechna svá okupovaná území, řekl prezident. Spíše se podle něj dá očekávat, že v budoucnu se při jednání dospěje k určitému kompromisu, a je také možné, že část ukrajinského území bude dočasně okupována Ruskem.

Rusko podle Pavla nepochybně vkládá naději především do amerických prezidentských voleb a vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Čas zbývající do voleb je podle prezidenta důležité využít v maximální možné míře k posílení pozice Ukrajiny, aby v případě, že nastanou nějaká jednání, do nich vstupovala v co nejsilnější pozici.