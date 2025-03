Pavel se ve středu zúčastní mimořádné schůze Sněmovny k armádní koncepci

Prezident Petr Pavel se ve středu odpoledne zúčastní mimořádné schůze Sněmovny na téma koncepce armády do roku 2035. Na webu o tom dnes informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel kvůli schůzi dolní parlamentní komory zkrátí návštěvu Plzeňského kraje, na kterou vyrazí v úterý. Schůzi nechali svolat poslanci opozičního hnutí ANO. Chtějí se zabývat armádní koncepcí do roku 2035 "z hlediska náboru profesionálních vojáků a investic do modernizace armády s cílem zvýšení bezpečnosti našich občanů". "Chceme věcnou, nezkreslenou a veřejnou diskusi o obranyschopnosti ČR," uvedla minulý týden předsedkyně klubu Alena Schillerová. Pavel Sněmovnu navštíví na pozvání její šéfky Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Prezident Pavel navštívil Sněmovnu v červnu 2023, krátce před uplynutím prvních 100 dnů ve funkci. Ve zhruba sedmiminutovém projevu tehdy řekl, že ho občas překvapuje urputnost politických bojů v dolní komoře, které někdy vedou k její paralýze.

Předseda ANO Andrej Babiš se stejně jako lídr SPD Tomio Okamura odmítl předminulý týden zúčastnit schůzky k obraně a bezpečnosti, na kterou pozval předsedy sněmovních stran premiér Petr Fiala (ODS). Účastníci se shodli na tom, že stojí nadále o spojenectví se Spojenými státy, zároveň ale chtějí posilovat evropský pilíř NATO. Ve společném prohlášení vyzdvihli i potřebu silné, dobře vybavené armády a postupné navyšování výdajů na obranu tak, aby nejpozději v roce 2030 dosáhly nejméně tří procent hrubého domácího produktu.