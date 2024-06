Petice žádá zpřísnění trestů za pohlavní zneužití a sexuální násilí na dětech

Úpravu trestního zákoníku tak, aby zajistila možnost celoživotního zákazu práce s dětmi v případě závažných trestných činů, vyloučení dohody o vině a trestu a alternativních trestů a řadu dalších opatření, požaduje po ministerstvu spravedlnosti petice iniciovaná pražskou zastupitelkou a kandidátkou do Senátu Evou Tylovou. Tresty za pohlavní zneužití a další sexuální násilí na dětech nejsou podle petentů adekvátní a stávající legislativa nezajišťuje dostatečnou ochranu dětí před opakováním násilné trestné činnosti. Iniciativu dnes Tylová, kandidující s podporou Pirátů a strany LES, představila v Praze spolu se senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou, dokumentaristkou Olgou Sommerovou a lékařkou Džamilou Stehlíkovou. Podle statistik citovaných iniciátorkou petice drtivá většina případů zneužití dětí skončila podmíněným trestem. Problémem je podle ní i omezená lhůta deseti let, na kterou je podle trestního zákoníku možné uložit zákaz činnosti práce s dětmi za závažné trestné činy v sexuální oblasti spáchané na dětech. Tlakem na ministerstvo chce docílit zpřísnění trestů, a to včetně možnosti uložení celoživotního zákazu práce s dětmi tak, jako je tomu například na Slovensku či v Polsku. Podle Marvanové trestné činy na dětech představují jedno z nejtěžších traumat a mají často celoživotní dopad.