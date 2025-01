Petr Pavel v Jihočeském kraji hledá inspiraci pro řešení regionálních problémů

Prezident Petr Pavel chce při návštěvě jižních Čech hledat příklady řešení problémů, které by byly i inspirací pro další regiony. Pavel to dnes řekl zastupitelům v Českých Budějovicích. Program dnes zahájil návštěvou českobudějovické krajské nemocnice. Pavel řekl, že návštěvou jižních Čech zahájil druhé kolo výjezdů do krajů, při nichž se zaměří na hledání inspirace pro další regiony a chce se s problémy seznámit do hloubky.

Lidé podle něj žijí ve dvou paralelních světech. "Jeden svět je ten, který je prezentován médii, především sociálními sítěmi. A druhý je ten reálný, který vidíme při návštěvách. A ty světy jsou nekompatibilní. První je většinou velice negativistický a plný problémů, které se zdánlivě nedají řešit. A ten druhý je optimističtější, kdy sice problémy jsou, ale také je mnoho lidí, které je řeší a mají představu, jak to udělat a dělají to," řekl Pavel.