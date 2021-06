Pietní akt v Praze připomněl výročí justiční vraždy generála Heliodora Píky

Armáda, politici a rodinní příslušníci uctili v pondělí před budovou generálního štábu v Praze památku generála Heliodora Píky, oběti komunistické justiční vraždy. Od popravy československého vojáka a legionáře uplynulo 72 let. Piety se zúčastnili zástupci Senátu, ministerstva obrany, církve, pražského zastupitelstva i městské části Praha 6. V počátku piety zástupci různých institucí a rodiny položili věnce a květiny pod pamětní desku umístěnou na budově štábu. Sérii projevů pak zahájil místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09). Senátor s výročím justiční vraždy Píky připomněl i popravu 27 předních účastníků stavovského povstání, od níž v pondělí uplynulo 400 let. V souvislosti s oběma událostmi je podle něj třeba si uvědomit, jak je svoboda křehká a nesamozřejmá. Růžička také vyzdvihl odvahu a statečnost lidí odsouzených a popravených v politických procesech. "Važme si jejich činů, važme si jejich skutků, protože oni si to nepochybně zaslouží. A my v dnešní době možná to připomenutí potřebujeme víc než kdy jindy. Čest památce Heliodora Píky a dalších obětí komunistické zvůle," řekl politik.