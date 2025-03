Piráti podpoří schůzi Sněmovny o armádě, chtějí jednotné stanovisko

Opoziční Piráti a SPD podpoří konání mimořádné sněmovní schůze o armádě. Piráti budou usilovat o to, aby poslanci přijali jednotné stanovisko, protože do otázek bezpečnosti se nemá tahat politické hašteření, řekl novinářům před začátkem dnešního zasedání Sněmovny šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Poslanec SPD Radovan Vích považuje shodu na společném usnesení za vysoce nepravděpodobnou, řekl ČTK. Na mimořádné zasedání svolané opozičním hnutím ANO na téma koncepce armády do roku 2035 dorazí ve středu i prezident Petr Pavel, což šéfka poslanců ANO Alena Schillerová považuje za potvrzení důležitosti tématu.

Usnesení navrhované Piráty bude obsahovat výzvu k urychlenému navýšení evropského i českého obranného rozpočtu. Piráti podporují také účast ČR v takzvané koalici ochotných, tedy skupiny zemí připravených zúčastnit se případné mírové mise na Ukrajině po zastavení bojů, či koordinaci nákupů armádního vybavení napříč Evropou.

SPD má připraveno usnesení vlastní. Za zásadní problém Vích nepovažuje navyšování výdajů na obranu, ale to, že armádě chybí tisíce vojáků. "A vyžaduje zásadní organizační a koncepční změny," řekl. Pokud bude SPD součástí příští vlády, má podle Vícha připravený komplexní plán na reorganizaci a koncepční změny v rámci obrany Česka, bez nutnosti zvyšování výdajů.