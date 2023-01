Plíšková postoupila na Australian Open do čtvrtfinále, Fruhvirtová neuspěla

Tenistka Karolína Plíšková porazila na grandslamovém Australian Open Číňanku Čang Šuaj 6:0, 6:4 a postoupila jako jediná z českých účastnic do čtvrtfinále dvouhry. Turnajová třicítka zde narazí na Polku Magdu Linetteovou, která vyřadila světovou čtyřku Francouzku Caroline Garciaovou. Dohrála naopak sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová, která v osmifinále podlehla po více než dvou hodinách Chorvatce Donně Vekičové 2:6, 6:1, 3:6. Třicetiletá Plíšková porazila Čang Šuaj i v osmém vzájemném zápase. V Melbourne si zahraje čtvrtfinále počtvrté. Naposledy se zde mezi nejlepších osm hráček dostala v roce 2019, kdy prošla do semifinále. „Utkání jsem začala dobře. Hrála jsem velmi agresivně a v prvním setu mi vše vycházelo. Pak jsem možná zvolnila, ale i soupeřka se zlepšila. Jsem ráda, že jsem to dotáhla do konce, protože druhý set mohl skončit jakkoliv,“ řekla v rozhovoru na kurtu Plíšková.