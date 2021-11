Sportovní novinář: Česko by teď mohlo utvořit i tři týmy tenistek, které by se mohly utkat ve finále

Billie Jean Kingová | Foto: Lynn Gilbert, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Nová soutěž je pojmenovaná po jedné z nejúspěšnějších tenistek všech dob, bojovnice za rovnost pohlaví a sociální spravedlnost a zakladatelce Women's Tennis Association (WTA), sdružení profesionálních teniste Billie Jean Kingové.

„Myslím si, že Mezinárodní tenisová federace (ITF) chtěla přejmenováním dosáhnout podobného vylepšení soutěže, jako je tomu v mužském Davis Cupu. Je pojmenován po tenisové legendě Dwightu Filly Davisovi a Billie Jean King je také legenda. Američanka se zasloužila, aby tenistky nyní měly stejná práva jako jejich mužští kolegové, alespoň na velkých turnajích. Billie Jean King Cup se nyní hraje v novém formátu, podobně jako Davis Cup,“ vysvětluje tenisový reportér Českého rozhlasu Jaroslav Plašil.

Podle něj by Česká republika raději zachovala původní formát a dlouho se o tom také diskutovalo.

„České tenistky měly ve starém systému také ohromnou výhodu v tom, že si mohly alespoň párktát v roce, když měly dobrý los, zahrát doma. Teď už to tak nebude. O změně se ale mluvilo dlouhodobě, funkcionáři tvrdili, že bývalý systém je neudržitelný, i když některé země, stejně jako Česko, ho chtěly udržet. Ale funkcionáři řekli, že systém hry doma a venku je přežitý.“

Od roku 2011 získaly šest z jedenácti trofejí

Trofej z Fed Cupu | Foto: ITF

První Fed Cup se konal v roce 1963. A pro české tenistky to byla úspěšná týmová soutěž. S jedenácti tituly je Česko na celkovém druhém místě soutěže za osmnácti trofejemi Spojených států. V 80. letech zvedlo Československo nad hlavu trofej pětkrát a týmy jako Petra Kvitová, Lucie Šafářová nebo Karolína Plíšková ji pro Českou republiku získaly za poslední desetiletí šestkrát.

„Česko mělo na jednu stranu velmi silné generace hráček, které soutěž a nějakou dobu ovládly. Ať to byla 80. léta nebo ještě před tím. Třeba v roce 1975 vyhrála svůj první fudcupový titul Martina Navrátilová společně s Renátou Tomanovou. Pak tam byla velmi silná generace kolem Hany Mandlíkové. Byly to Helena Suková a Jana Novotná. Takže tam bylo vždy několik hráčů, kteří tvořili velmi silný tým,“ vzpomíná Plašil

Petr Pála | Foto: Ondřej Deml, ČTK

To podle něj platí i pro dnešní generaci českých tenistek pod vedením kapitána týmu Petra Pály, který je ve funkci přes deset let.

„Během té doby, od roku 2011, kdy byl první titul v Moskvě, už získaly 6 titulů. Myslím si, že za úspěchy hráček je velmi silný podpůrný tým. Trenéři, fyzioterapeuti a manažeři poskytují nejen velmi dobré služby, ale také zajišťují dobrou atmosféru ve skupině. Proto se hráčky vždy těší na soutěže, jako byl bývalý Fed Cup. Protože jim vždy nabízeli příjemnou změnu oproti, když to tak řeknu, stereotypním turnajům WTA. Samozřejmě je tam také velká tenisová kvalita a velký výběr. Česko by teď mohlo utvořit třeba dva nebo tři silné týmy, které by se mohly střetnout i ve finále, když by na to došlo,“ říká novinář.

Silný tým

V českém týmu však tentokrát chybí dvě hráčky, které svými výkony výrazně přispěly k úspěchům uplynulé dekády: Petra Kvitová a Karolína Plíšková. Začala už generační výměna?

Petra Kvitová | Foto: Carine06, Flickr, CC BY-SA 2.0

„Kvitová, která byla u všech titulů Fed Cupu v éře kapitána Pály, není v této sezoně ve formě. Je v takové fázi kariéry, že se potřebuje pořádně připravit. Jednatřicetiletá hráčka si opakovaně stěžovala, že je unavená sezonou, že jsou turnaje v období covidu psychicky hodně náročné, protože téměř vždy musíte jít do takzvané bubliny, a tak se s ostatními hráči prakticky nedostanete do kontaktu. Dvojnásobná wimbledonská vítězka ve svém věku musí po turnajích regenerovat déle než dříve," říká novinář.

U Karolíny Plíškové je to podle něj jiný důvod. „Ona se naopak plně soustředí na turnaj mistryň, který se odehraje od 11. do 17. listopadu v mexické Guadalajaře, ve velké nadmořské výšce. Plíšková už je také ve fázi kariéry, kdy se necítí, že by obě akce zvládla dobře. A turnaj mistryň, na rozdíl od Fed Cupu, ještě nikdy nevyhrála. Myslím, že se o to chce teď pokusit,“ říká Plašil.

Přestože další dvě zkušené hráčky Barbora Strýcová a Lucie Šafářová mezitím ukončily kariéru, je si reportér Plašil jistý, že i nový tým je velmi silný. „I když nejsou v českém týmu největší hvězdy minulých let, může být srovnatelně silný jako s nimi.“