Plzeňská skupina Škoda Transportation představila nový městský autobus

Plzeňská Škoda Transportation představila svůj nový městský autobus s dieselovým motorem. Devítimetrový vůz s označením Škoda D’CITY je nejmenším autobusem, který má český výrobce v nabídce. Skupina vstoupila na trh autobusů letos na jaře poté, co její vlastník, skupina PPF, získal poloviční podíl v podniku Temsa, hlavním tureckém producentovi autobusů a lehkých nákladních aut. Škodovka, přední evropský výrobce kolejových a kolových vozidel pro hromadnou dopravu, nyní nabízí kompletní portfolio autobusů pro městskou, příměstskou, meziměstskou i zájezdovou dopravu, řekl ČTK mluvčí skupiny Jan Švehla. "Nový vůz je optimálním řešením pro městský i meziměstský provoz. Cestující kromě prostorného interiéru ocení i snadný nástup a výstup do vozu, který disponuje kneelingem, tedy nakláněním u zastávky. Pro osoby se ztíženou pohyblivostí má ve výbavě také vyklápěcí rampu," řekl Martin Schlosser, obchodní manažer Škody Electric, která patří do skupiny Škoda Transportation.