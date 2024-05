Po dlouhé nemoci dnes zemřel herec a tanečník Vlastimil Harapes, bylo mu 77 let

Po dlouhé nemoci dnes zemřel herec, tanečník a pedagog Vlastimil Harapes, bylo mu 77 let. ČTK to sdělil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Harapes byl dlouholetým sólistou baletu Národního divadla, později baletní soubor první české scény vedl jako umělecký šéf. Na závěr svého angažmá se stal jako jeden z mála čestným členem Národního divadla, v roce 2016 vstoupil do Síně slávy ND.

Harapes v roce 2012 získal Thálii za celoživotní taneční mistrovství. Muž, jehož jméno je pro mnohé synonymem českého baletu, po skončení aktivní taneční kariéry našel své místo v muzikálu a činohře, učil a působil i v politice, na podzim 2016 kandidoval do Senátu za ANO.