Počet nelegálních migrantů letos výrazně stoupl, Česko je tranzitní zemí

V letošním roce výrazně stoupl počet migrantů, kteří do Česka přicházejí přes slovenskou hranici. Většinou jsou to Syřané, kteří přijíždějí z Turecka a míří do Německa či Rakouska. Ministerstvo vnitra navýšilo počty míst v uprchlických zařízeních a chce zpřísnit postihy pro převaděče. Krajním řešením by bylo znovuzavedení přeshraničních kontrol se Slovenskem. Na tiskové konferenci to dnes řekli ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a policejní prezident Martin Vondrášek.

Počet uprchlíků, kteří používají Česko jako tranzitní zemi, stoupl do 21. srpna letošního roku na 3651. Za celý loňský rok jich bylo 1330, v dřívějších letech se pak pohyboval kolem dvou až čtyř stovek. "Zatím neměla čísla vliv na nárůst kriminality," uvedl Rakušan. Nezhoršila se podle něj ani bezpečnostní situace v Česku. Ministr chce problém řešit na evropské úrovni, řešením je podle něj zejména dobrá ochrana vnějších hranic EU. Rakušan zopakoval, že Česko bude nadále odmítat kvóty na přerozdělování uprchlíků.

Na hranicích Česka se Slovenskem se dnes kvůli zvyšování nelegální migrace koná cvičení ke znovuzavedení kontrol. Zapojí se do něj policie, armáda a celní správa. Cvičení už začalo, policie fiktivní rozhodnutí vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic se Slovenskem přijala dnes v ranních hodinách.