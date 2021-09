Počty očkovaných proti koronaviru v posledních týdnech výrazně poklesly

První dávkou vakcíny proti koronaviru se nechá očkovat stále méně lidí. Tento týden od pondělí do pátku přišlo na první očkování necelých 29 tisíc zájemců. V porovnání se začátkem srpna je to o dvě třetiny méně. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Očkování stále nemá okolo 435 tisíc seniorů nad 60 let. Nových zájemců ale v této věkové skupině tolik nepřibývá. Menší zájem je také u dětí do 18 let. Kvůli klesajícímu zájmu se postupně zavírají velká očkovací centra, která jsou mimo zdravotnická zařízení.

Počty nakažených přitom v Česku od srpna rostou. V sobotu přibylo 253 případů, což je nejvíce z víkendový den od konce května. Nárůst je asi o čtvrtinu vyšší než předchozí sobotu.