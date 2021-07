Očkování bez registrace spouští Plzeň, centra se otevřou i v Brně a Ostravě

Plzeňský kraj spouští pro zájemce o očkování možnost nechat se očkovat první dávkou vakcíny proti koronaviru ve vybraných očkovacích centrech bez předchozí registrace. Kraj k tomu vede nárůst počtu nově zjištěných nákaz, kterých v posledních dnech přibývají desítky denně, oznámilo hejtmanství. Bez registrace se budou lidé moci nechat naočkovat první dávkou na osmi místech v kraji v pátek 23. a 30. července od 8:00 do 13:00. Velkokapacitní očkovací centrum v Plzni přidává ve stejném časovém rozsahu ještě sobotu 24. července.

Podle zájmu veřejnosti bude možné pokračovat v očkování bez registrace v srpnu. Očkování bez registrace bude možné pouze pro dospělé od 18 let. Cizinci, kteří jsou samoplátci, mohou být v současné době očkováni pouze ve FN Plzeň. Kraj také plánuje, že pošle mobilní očkovací týmy do obcí s nízkým počtem očkovaných.

Ve středu se otevřou další očkovací centra pro očkování proti covidu-19, do kterých mohou lidé přijít bez objednání. Budou v nákupních centrech Karolina v Ostravě a Olympia v Brně. Jejich provoz bude mít na starosti Fakultní nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Při převzetí dalších vakcín od maďarské vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Lidé budou mít v Brně na výběr ze dvou vakcín, a to od firem Pfizer/BioNTech a jednodávkovou od Johnson & Johnson.