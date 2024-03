Podíl obézních lidí v české populaci podle odhadů převýší třetinu

Obézní bude podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 2030 více než třetina Čechů. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) to uvedlo ve strategickém dokumentu Zdraví 2030. Před pěti lety byl jejich podíl asi 26 procent žen a necelá třetina mužů. Ministerstvo zdravotnictví v současné době data pravidelně nesbírá, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek ČTK řekl, že změnit by se to mohlo od roku 2025 nebo 2026.

Roste i podíl obézních dětí. V roce 2010 jich byla desetina, v roce 2021 už 16 procent. Situaci podle odborníků ještě zhoršilo období epidemie covidu-19 se zavřenými školami a sportovními kroužky. "Terapie obezity u dětí se neobejde bez spolupráce rodičů. Největším kamenem úrazu je to, že rodiče dětí s obezitou jsou většinou také 'nadměrní', takže to nevidí jako problém," uvedla v tiskové zprávě Stop obezitě psycholožka Iva Málková.