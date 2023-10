Podle Jana Hrušínského ukončila Bohdalová svou divadelní kariéru

Herečka Jiřina Bohdalová ukončila svou divadelní kariéru. Ve svých 92 letech tak končí s účinkováním v Divadle Na Jezerce na doporučení svého kardiologa. Informoval o tom dnes herec a ředitel divadla Jan Hrušínský. Na Jezerce v poslední době hrála především ve hře Gin Game s Milanem Kňažkem.

Jiřina Bohdalová patří mezi nejoblíbenější české herečky. V Městských divadlech pražských působila už od roku 1967, tudíž 66 let. Prosadila se především v televizi, mimo jiné snímky jako Dáma na kolejích, Ženy v ofsajdu nebo Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Je držitelkou dvou Českých lvů a to za snímky Nesmrtelná teta a Fany. V roce 2011 získala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Ve filmu nebo televizi by Bohdalová mohla účinkovat nadále.