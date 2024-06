Podle Jurečky je namístě hledat cesty k růstu platů ve veřejné sféře od září

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je namístě hledat cestu k navýšení platů ve veřejné sféře letos od září. Jurečka to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání s odborovými předáky veřejného sektoru. Klonil by se k odlišnému přidání pro různé profese podle propadu jejich reálného výdělku z minulých let. Uvedl ale, že koalice na přidání shodu nemá a bude o něm ještě jednat. Odbory trvají na zvýšení platových tarifů od září o 15 procent, uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Dodal, že 131.000 pracovníků má základ výdělku pod zaručenou a minimální mzdou. Celkem by mělo podle údajů ministerstva práce pro stát a veřejný sektor pracovat asi 846.300 lidí.

Plat ve veřejném sektoru stanovuje pět tabulek s jednotlivými tarify podle odbornosti a délky praxe. První tabulka je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky či nepedagogické síly ve školství. Druhou tabulkou se řídí odměňování v sociálních službách, třetí se používá pro zdravotníky a sestry, čtvrtá pro lékaře a zubaře a pátá pro učitele. Vlastní tabulku pak mají státní zaměstnanci i bezpečnostní složky.

Zvýšení tarifů v nejnižší tabulce pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky v sociálních službách a ve zdravotnictví či pro nepedagogy ve školství navrhla i část zaměstnavatelů. Unie a konfederace zaměstnavatelských svazů už dřív vládě doporučily zvednout těmto zaměstnancům základ výdělku o pět procent, a to už od letošního dubna. Poukazovali na to, že zhruba polovina tarifů v této tabulce je pod hranicí minimální či zaručené mzdy a že je obtížné za takových podmínek zaměstnance získat a udržet.