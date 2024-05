Podle sázkařů MS v hokeji vyhrají Češi

Favoritem na vítěze mistrovství světa v hokeji je česká reprezentace. Věří jí jak bookmakeři, tak drtivá většina sázejících. Sdělily to sázkové kanceláře Tipsport, Chance a Fortuna. Finálový zápas by měl díky účasti českých hokejistů budit velký zájem sázkařů a je možné, že se stane i zápasem, na který se bude při šampionátu sázet nejvíc. Dopoledne kanceláře přijaly celkem sázky za 2,6 miliardy korun. Souboj o třetí místo, v němž se utká Švédsko s Kanadou, bude podle bookmakerů vyrovnaný, sázející ale věří spíše Švédům.

Kurz českého týmu na vítězství finálového duelu se pohybuje okolo 2,1:1, zatímco na Švýcary okolo 3,1:1. Kurz na to, že zápas skončí vítězstvím české reprezentace do skončení zápasu, je okolo 1,7:1 a na Švýcarsko 2,2:1. Na to, že zápas skončí v základní hrací době remízou, je kurz 4:1. Téměř 90 procent všech sázek míří na vítězství Čechů.